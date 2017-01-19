Сегодня: Чт, 19 Января, 2017 | USD 59.35 руб. 0.35   EUR 63.18 руб. 0.18   | -15 °C
19 Янв 2017 13:44 | Метки: Новости

Минздрав готовится отменить часть детских медосмотров

Министерство здравоохранения ради экономии намерено резко сократить объём медицинских процедур, которые полагаются несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на проект закона пишет «Газета.ру». 

В размещённом на официальном сайте нормативно-правовой информации документе указано, что в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) детям в возрасте одного месяца не будут делать нейросонографию, детям трёх месяцев больше не будет полагаться осмотр ортопеда, в возрасте шести месяцев — хирурга, девяти месяцев — анализы крови и мочи, года — хирурга, отоларинголога, детского психиатра и других узких специалистов.

В рамках ОМС школьников десяти лет хотят избавить от прохождения осмотров у хирурга, стоматолога, эндокринолога, ортопеда и отоларинголога. Дети 11 и 12 лет будут проходить осмотр только педиатра. 

Также в документе указано, что медсправки для поступления в учебные заведения будут выдаваться на основе базовых профилактических осмотров детей.

Целью этого законопроекта Минздрав называет избавление врачей от непомерной нагрузки. Эксперты в области здравоохранения подчёркивают также, что медицинские осмотры врачей подразумевают огромные расходы.

«Даже если эти процедуры стоят “три копейки”, в рамках целой страны они позволят сократить излишние расходы», — заявляет главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Эксперты также говорят, что большая часть расходов ОМС — около 70% — уходит на оплату труда врачей.

Ранее Минздрав предлагал изъять полисы ОМС у мигрантов и членов их семей, неработающих граждан, а также силовиков, причисленных к ведомственным клиникам.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Минздрав готовится отменить часть детских медосмотров

Рекомендуемые новости:

64x64
19.Янв.17 12:05 | Комментарии: 0

Прокуратура проверит связь Сергея Носова с «Водоканалом-НТ» на предмет коррупции

64x64
17.Янв.17 15:08 | Комментарии: 0

В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила

64x64
14.Янв.17 15:32 | Комментарии: 0

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»

Лента новостей

Объём хранения данных по «законам Яровой» снизят в 10 раз Объём хранения данных по «законам Яровой» снизят в 10 раз
19.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле 59-летний мужчина зарезал сына во время застолья В Нижнем Тагиле 59-летний мужчина зарезал сына во время застолья
19.01.2017 | Комментарии: 0
«Стало меньше изнасилований и грабежей, но больше избиений и убийств по неосторожности». Полиция Нижнего Тагила рассказала про раскрытые преступления в 2016 году «Стало меньше изнасилований и грабежей, но больше избиений и убийств по неосторожности». Полиция Нижнего Тагила рассказала про раскрытые преступления в 2016 году
19.01.2017 | Комментарии: 0
Кремль не стал комментировать решение КС по делу ЮКОСа Кремль не стал комментировать решение КС по делу ЮКОСа
19.01.2017 | Комментарии: 0
Федеральный телеканал Минобороны раскроет секреты Нижнего Тагила Федеральный телеканал Минобороны раскроет секреты Нижнего Тагила
19.01.2017 | Комментарии: 0
«Здесь нет места романтикам – только профессионалам». Пять жутких уголовных историй от следователя с Вагонки «Здесь нет места романтикам – только профессионалам». Пять жутких уголовных историй от следователя с Вагонки
19.01.2017 | Комментарии: 0
Детей убитой Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр Детей убитой Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр
19.01.2017 | Комментарии: 0
Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк» Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк»
19.01.2017 | Комментарии: 0
«Ревнивый самбист» из Нижнего Тагила снова попал на скамью подсудимых «Ревнивый самбист» из Нижнего Тагила снова попал на скамью подсудимых
19.01.2017 | Комментарии: 0
Алексей Навальный написал заявление в СК после слов Железняка о шантаже Алексей Навальный написал заявление в СК после слов Железняка о шантаже
19.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


СМИ узнали о планах правительства снизить дивиденды госкомпаний СМИ узнали о планах правительства снизить дивиденды госкомпаний
19.01.2017 | Комментарии: 0
Мутко: На строительство «Зенит-Арены» требуется ещё два миллиарда рублей Мутко: На строительство «Зенит-Арены» требуется ещё два миллиарда рублей
19.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге воспитанник дома-интерната обжёг 35% тела из-за недосмотра санитарки В Екатеринбурге воспитанник дома-интерната обжёг 35% тела из-за недосмотра санитарки
19.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Кремль поменял отношение к Дональду Трампу СМИ: Кремль поменял отношение к Дональду Трампу
19.01.2017 | Комментарии: 0
Минздрав готовится отменить часть детских медосмотров Минздрав готовится отменить часть детских медосмотров
19.01.2017 | Комментарии: 0
Конституционный суд разрешил России не платить экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению ЕСПЧ Конституционный суд разрешил России не платить экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению ЕСПЧ
19.01.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за опасной ледяной горки В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за опасной ледяной горки
19.01.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура проверит связь Сергея Носова с «Водоканалом-НТ» на предмет коррупции Прокуратура проверит связь Сергея Носова с «Водоканалом-НТ» на предмет коррупции
19.01.2017 | Комментарии: 0
Facebook заблокировал аккаунт RussiaToday на время инаугурации Дональда Трампа Facebook заблокировал аккаунт RussiaToday на время инаугурации Дональда Трампа
19.01.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура внесла представление губернатору Куйвашеву за «гнилую воду» в Нижнем Тагиле. От должности отстранён руководитель местного лесничества Прокуратура внесла представление губернатору Куйвашеву за «гнилую воду» в Нижнем Тагиле. От должности отстранён руководитель местного лесничества
19.01.2017 | Комментарии: 0
Депутат Госдумы обвинил сторонников Навального в шантаже Депутат Госдумы обвинил сторонников Навального в шантаже
19.01.2017 | Комментарии: 0
Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США
19.01.2017 | Комментарии: 0
Банки попросят отменить переход бюджетников на карту «Мир» Банки попросят отменить переход бюджетников на карту «Мир»
19.01.2017 | Комментарии: 0
«Спутник» и «Уралочка-НТМК» провели очередные игры «Спутник» и «Уралочка-НТМК» провели очередные игры
19.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Минфин раскритиковал антитабачную концепцию Минздрава СМИ: Минфин раскритиковал антитабачную концепцию Минздрава
19.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости