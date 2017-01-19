Минздрав готовится отменить часть детских медосмотров

Министерство здравоохранения ради экономии намерено резко сократить объём медицинских процедур, которые полагаются несовершеннолетним. Об этом со ссылкой на проект закона пишет «Газета.ру».

В размещённом на официальном сайте нормативно-правовой информации документе указано, что в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) детям в возрасте одного месяца не будут делать нейросонографию, детям трёх месяцев больше не будет полагаться осмотр ортопеда, в возрасте шести месяцев — хирурга, девяти месяцев — анализы крови и мочи, года — хирурга, отоларинголога, детского психиатра и других узких специалистов.

В рамках ОМС школьников десяти лет хотят избавить от прохождения осмотров у хирурга, стоматолога, эндокринолога, ортопеда и отоларинголога. Дети 11 и 12 лет будут проходить осмотр только педиатра.

Также в документе указано, что медсправки для поступления в учебные заведения будут выдаваться на основе базовых профилактических осмотров детей.

Целью этого законопроекта Минздрав называет избавление врачей от непомерной нагрузки. Эксперты в области здравоохранения подчёркивают также, что медицинские осмотры врачей подразумевают огромные расходы.

«Даже если эти процедуры стоят “три копейки”, в рамках целой страны они позволят сократить излишние расходы», — заявляет главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Эксперты также говорят, что большая часть расходов ОМС — около 70% — уходит на оплату труда врачей.

Ранее Минздрав предлагал изъять полисы ОМС у мигрантов и членов их семей, неработающих граждан, а также силовиков, причисленных к ведомственным клиникам.

Агентство новостей «Между строк»