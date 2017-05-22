Минюст объяснил проведение государственных митингов без согласования

К публичным мероприятиям, организаторами которых выступают государственные и муниципальные органы, положения федерального закона о митингах и шествиях не применяются, цитирует РБК ответ замдиректора департамента конституционного законодательства ведомства Юлии Манаховой на запрос юриста Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексея Чумакова.

В апреле прокуратура Владимира заявила о том, что органы власти не обязаны предварительно уведомлять о проведении митингов. Чумаков попросил Минюст уточнить, согласны ли с этой позицией федеральные власти.

В ответе юристу Манахова сослалась на положение закона о митингах, согласно которому организатором публичного мероприятия могут быть отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. Соответственно, власти под эти ограничения не подпадают, указала чиновник.

Если закон не содержит указания на органы госвласти как субъекты организации публичных мероприятий, значит, для них действует «древний принцип "что не запрещено, то разрешено"», прокомментировал ситуацию адвокат Вадим Багатурия.

Власти используют пробел в законодательстве, полагает Чумаков. По его словам, когда нужно в краткие сроки организовать провластный митинг, органы власти проводят публичные мероприятия с неопределённым правовым статусом. Это, с одной стороны, помогает обойти закон о митингах, с другой — «имитировать поддержку общества».

Напомним, на следующий день после теракта в метро Санкт-Петербурга появилась информация, что Кремль на ближайшее время готовит митинги под названием «Вместе против террора» по всей России. Акции официально анонсировались под лозунгами памяти жертв теракта, однако источники РБК подчёркивали, что митинги нужны власти для перехвата повестки у оппозиции и для сплочения общества. В Москве митинг экстренно согласовали в день подачи заявки.

В то же время, согласно федеральному закону о собраниях, уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано не позднее чем за десять дней.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС