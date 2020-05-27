Минтруд планирует заставить работодателей платить ещё один сбор с зарплат — на «страхование от безработицы»

Российских работодателей могут обязать платить взносы в ещё один социальный фонд, где будут аккумулироваться деньги для выплат пособий наёмным работникам, оказавшимся в ситуации безработицы, со ссылкой на отчёт Минтруда о реализации генерального соглашения между властями, работодателями и профсоюзами в 2019 году пишут «Известия».

Подобный сбор уже существовал в России в 1990-е годы, когда компании отчисляли в специальный фонд 1,5% от зарплат сотрудников.

«Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы», — говорится в документе.

В начале апреля соглашение направили в Трёхстороннюю комиссию по трудовым отношениям. Однако отмечается, что изменения в законодательство внесут только в случае согласия двух оставшихся сторон: Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Пока из них только ФНПР поддерживает идею нового сбора на «страхование от безработицы».

Несогласие работодателей объясняется просто: с официальных зарплат, которые платят россиянам, предприятия и организации и так делают значительные страховые взносы. С 1 апреля для малого и среднего бизнеса отчисления составляют в сумме 15%, для остальных работодателей — 30%, это взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медстрахования. Если к этому придётся добавить новые отчисления, есть риск, что придётся снижать зарплаты. Проблему безработицы в РСПП правительству предлагают решать за счёт стимулирования занятости.

В ФНПР, в свою очередь, настаивают, что обязательное «страхование от безработицы» позволит значительно увеличить размер пособий тем, кто не может найти работу: в первое время можно платить 75% от утраченного заработка, а далее, с течением времени, — снижать, чтобы человек не становился профессиональным безработным, постоянно живущим на пособие.