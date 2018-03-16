Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов дальнего следования

Минтранс разработал проект целевой модели рынка дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 года до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, пишет «Коммерсант». Проект Минтранса предполагает, что с 2021 года частные перевозчики получат доступ к железнодорожной сети, выиграв конкурс и подписав договор с РЖД.

Лоты для такого конкурса планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счёт других. До 2021 года должен быть разработан механизм формирования таких лотов.

В ФАС отметили, что изучают ЦМР и в целом поддерживают подобную либерализацию перевозок.

«Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК. Вместо этого ОАО РЖД как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии», - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент в сегменте дальних пассажирских перевозок фактическим монополистом является РЖД. На долю структур ОАО «Российские железные дороги» — «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) и «Дирекции скоростного сообщения» — приходится почти 94% перевозок. Самая крупная частная компания, занимающаяся частными поездами дальнего следования — «ТрансКласСервис» — занимает всего 1,1% рынка.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что на некоторых направлениях внутри России билеты в плацкартные вагоны стоят дороже, чем перелёт рейсом бюджетной авиакомпании. В ФАС это объяснили тем, что бюджетные авиаперевозчики снижают тарифы, а ФПК их наоборот повышает.