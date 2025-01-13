Через боль к победе. 18-летний шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по рапиду

В канун Нового года в Нью-Йорке 18-летний Володар Мурзин, родом из Нижнего Тагила, произвёл фурор в мире шахмат, став чемпионом мира по рапиду. После победы он поделился историей своей жизни в интервью спортивному изданию «Чемпионат». Молодой человек рассказал, что его путь к вершине был полон трудностей, начиная с непростого детства.

Его первым учителем был дедушка по материнской линии, который оказал огромное влияние на развитие Володара как шахматиста. До серьёзных занятий шахматами Володар увлекался футболом, но в конечном итоге выбрал шахматы, так как тренировки совпали по времени.

Шахматы помогли молодому человеку и его семье спастись в трудной жизненной ситуации. У Володара четыре сестры: Агата, Аделина, Рузанна и Римма. Мать Екатерина воспитывает их одна. Семь лет назад женщине пришлось срочно переехать из родного Нижнего Тагила, убегая от домашнего насилия. Её муж регулярно применял физическое насилие ко всей семье, угрожал жене и избивал детей.

«Меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей», — рассказывает шахматист.

В 11 лет Володар выиграл детский чемпионат Европы, после чего его пригласили в престижный шахматный клуб «Prof Chess Club» в Химках. Благодаря этому предложению семья смогла перебраться в служебную квартиру в Подмосковье, где они сейчас и проживают. Однако переезд оказался сложным испытанием: семья жила в пустой квартире, спала на надувных матрасах, и долгое время у них не было денег даже на еду. Несмотря на эти трудности, Володар продолжал заниматься шахматами.

Отец молодого человека был категорически против его увлечения шахматами. Он называл их «игрой дьявола», но при этом заставлял сына играть до поздней ночи, несмотря на усталость.

«У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вёл себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить его о мою голову, о голову сестёр», — делится Володар.

Кроме того, отец даже установил запрет на выезд Володара за границу, когда тому было 14 лет, что мешало юноше участвовать в международных турнирах и выполнять нормы международного гроссмейстера. Лишь спустя полтора года запрет удалось снять через суд, в котором выступал тренер шахматиста Михаил Кобалия.

Володар отметил, что многие российские шахматисты уезжают за границу по разным причинам. Ему самому поступали предложения поехать учиться в США, но благодаря поддержке спонсора он решил остаться в России. Чемпион мира надеется, что его успехи помогут улучшить жилищные условия его семьи и приобрести собственное жильё, так как сейчас семья вынуждена вшестером с большим количеством питомцев жить в двухкомнатной квартире.