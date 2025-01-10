«А ведь так хорошо начинали». Жители Нижнего Тагила жалуются на новую систему оплаты проезда в муниципальных автобусах

С 1 января 2025 года во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила изменилась система оплаты за проезд. По информации МУП «Тагильский трамвай», теперь вход в транспорт производится через переднюю дверь, а оплата за проезд осуществляется при входе. Однако не все тагильчане оценили такое нововведение. В комментариях под постом на официальной страничке предприятия в соцсетях горожане высказали своё недовольство.

«Бред полнейший. Остановись и возьми за проезд, что мешает? Теперь стоишь и ждёшь, когда попадёшь в автобус. Ладно, если на улице почти плюсовая температура. А когда будут морозы? Супер о людях подумали», — высказалась Татьяна.

По информации МУП «Тагильский трамвай», нововведение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы водитель не отвлекался от управления, принимая оплату за проезд.

«Не пройдите по салону, а протолкнитесь сквозь движущийся поток, который направляется на выход в ту же первую дверь. Это безобразно! Нельзя ставить людей в такую ситуацию. Я теперь только отвращение испытываю, когда приходится в час-пик на муниципальном автобусе ехать. А ведь как хорошо начинали…», — считает Юлия Григорьева.

В ответ на негативные комментарии представитель предприятия пояснил, что из автобуса можно будет выйти не только через переднюю, но и заднюю дверь. Если водитель не открыл и проигнорировал просьбу пассажира, то он может обратиться к перевозчику, описав детали поездки и приложив билет.