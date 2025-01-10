В Сети появилась информация о том, что в Казанском мужском монастыре Нижнего Тагила мигранты делают за иконами закладки с наркотиками. В полиции и самом монастыре это опровергают (ВИДЕО)

Накануне, в Telegram-канале «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ» был опубликован пост, в котором пользователь по имени Павел рассказывает о том, что нашёл за иконой Божией Матери в Казанском мужском монастыре Нижнего Тагила свёрток с наркотиками. Также автор прислал видео, которое якобы подтверждает его слова.

«Я прихожанин Казанского монастыря в Нижнем Тагиле. Нашёл за иконой Божией Матери “интересный” свёрток. Внутри — белый порошок и какой-то арабский символ. Думаю, не нужно объяснять, что это. В голове не укладывается, как наше святое место могло превратиться в рассадник для наркоманов! Недавно у нас в монастыре дворниками работали мусульмане, мы предоставляли работу беженцам. Неужели те, кому мы помогли, способны на такое? О находке уже знают в полиции», — прокомментировал мужчина.

Однако в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что в ОП № 16 подобных заявлений не поступало. Также информацию о находке опровергли и в монастыре.

«Это чей-то откровенный фейк. Во-первых, видео снято непонятно где, но точно не на территории монастыря, и тем более не в кельях. Во-вторых, у нас нет никаких трудников. В братском корпусе проживают только монашествующие в количестве четырёх человек. Доступ туда закрыт. В-третьих, никаких мигрантов-дворников в монастыре отродясь не бывало, уборка территории происходит силами смотрителей территории (охраны), монахов и иногда прихожан. Стены в корпусе и в самом соборе светло-бежевые, а не такие, как на видео. Заявление тут можно подать в полицию только на распространение откровенных фейков и разжигание межнациональной розни», — рассказал АН «Между строк» казначей Казанского мужского монастыря Дмитрий Пронин.