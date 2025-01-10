В Нижнем Тагиле пенсионерка-инвестор стала жертвой мошенников

В отдел полиции № 17 Нижнего Тагила поступило заявление от пенсионерки, которая стала жертвой интернет-мошенников. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «брокерской службы». Он сообщил, что на её брокерском счёте якобы находится крупная сумма — 1 млн 400 тысяч рублей, и чтобы получить к ней доступ, нужно установить мобильное приложение.

«Злоумышленники отправили пенсионерке ссылку на сайт, где она установила приложение и вошла в личный кабинет по продиктованным им данным. В личном кабинете она увидела сумму в 14 087,45 долларов, однако для её вывода ей предложили оплатить “комиссию” в размере 107 тысяч рублей. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка перевела деньги через приложение, но после оплаты доступ к аккаунту оказался заблокирован», — рассказали в полиции.

На следующий день мошенники снова позвонили женщине, требуя внести дополнительный платёж. Только в этот момент она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.