Нижний Тагил и десятки населённых пунктов лишились статуса городского округа

Нижний Тагил, как и ещё 53 населённых пункта Свердловской области, изменил свой статус из-за муниципальной реформы. Согласно новым требованиям федерального законодательства, вместо статуса городского округа им будет присвоен статус муниципального округа.

В Свердловской области ранее насчитывалось 68 городских округов, но лишь 15 из них соответствуют новым нормам. Помимо Нижнего Тагила, в список попали Верхняя Пышма, Первоуральск, Сухой Лог, Алапаевск, Ревда, Среднеуральск, Березовский, Асбестовский, Горноуральский городской округ и другие.

Округ может считаться городским, если он состоит из одного или нескольких населённых пунктов и две трети населения проживает в городах или городских населённых пунктах. В противном случае округ требуется признать муниципальным.

Авторы инициативы уверяют, что изменения носят формальный характер и отразятся лишь в официальных документах. На фактическую жизнь населённых пунктов реформа не повлияет.

Соответствующие изменения Нижнетагильская городская дума решила внести в устав Нижнего Тагила 27 июня 2024 года. Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.