Тагильчанин украл из екатеринбургского секс-шопа интимные товары на 50 тысяч рублей 

В ноябре прошлого года 22-летний безработный житель Нижнего Тагила проник ночью в секс-шоп, откуда похитил товары на сумму 50 тысяч рублей, среди которых в основном были смазки и кремы.

Как сообщил близкий к правоохранительным органам источник Е1, молодого человека изначально задержали за кражу электроинструментов. Позже выяснилось, что он также причастен к хищению интимных товаров, однако украденные вещи так и не удалось найти. Подозреваемый заявил, что успел их продать.

Сотрудники уголовного розыска сообщили, что в отношении тагильчанина возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).