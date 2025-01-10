В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии под Нижним Тагилом

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали подробности ДТП, случившегося 9 января на Серовском тракте. Предварительно установлено, что 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем Renault Sandero, следовала в направлении Екатеринбурга и потеряла контроль над автомобилем. В результате легковушка выехала на встречную полосу и столкнулось с Toyota Land Cruiser.

В аварии погибли обе женщины, находившиеся в Renault: женщина-водитель и её 63-летняя мать . Пассажир Toyota Land Cruiser, 45-летний мужчина, был госпитализирован с различными травмами в ГБ № 4 Нижнего Тагила, сообщили в Госавтоинспекции.

Погибшие женщины проживали в Кушве. У водителя был 14-летний стаж вождения, за последний год она дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Водителя Toyota, 58-летнего жителя Нижнего Тагила, имеющего 31-летний стаж, также ранее штрафовали за то же самое нарушение. Во время инцидента он был трезв, состояние женщины установит медицинская экспертиза.

Водитель Toyota сообщил сотрудникам ГАИ, что не мог предотвратить столкновение, потому что Renault резко выехал на встречную полосу, что и привело к трагедии. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны только после завершения следствия. Затем будет принято соответствующее процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Важно выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, а также внимательно следить за обстановкой на дороге.