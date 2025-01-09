На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Сегодня, 9 января, на 167-м километре трассы Екатеринбург — Серов произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Renault Sandero и Toyota Land Cruiser. На место происшествия оперативно прибыли специалисты муниципальной службы спасения. Из внедорожника были эвакуированы двое пострадавших и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир Renault Sandero погибли на месте. Причины аварии устанавливаются.

МБУ «Центр защиты населения» настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать установленный скоростной режим и учитывать возможные изменения погодных условий.

Напомним, 7 января на 131-м километре той же трассы произошло серьёзное ДТП с участием фургона и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 5 человек, включая одного погибшего на месте.