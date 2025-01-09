На трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек, ещё четверо госпитализированы

Утром 7 января на 131-м километре трассы Екатеринбург — Серов произошло серьёзное ДТП с участием фургона и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 5 человек, включая одного погибшего на месте.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, информация о ДТП поступила в экстренные службы около 10:00. 59-летний водитель Hyundai Solaris потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. На место незамедлительно прибыли медики, сотрудники ГИБДД и специалисты «Центра защиты населения». Спасатели извлекли из салона легковушки погибшего 58-летнего пассажира, находившегося на переднем сиденье. Ещё двух пострадавших — водителя и второго пассажира — передали врачам. В фургоне Peugeot Boxer пострадали 4-летний мальчик и 8-летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.

В ходе проверки сотрудниками полиции будут установлены причины и обстоятельства произошедшего ДТП.