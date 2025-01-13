А вы знали? Демидовы, находясь за границей после Октябрьской революции 1917 года, несколько раз приезжали в СССР

В советское время считалось, что Демидовы не возвращались на родину после Октября 1917 года. Однако это не совсем так.

Последний владелец Нижнетагильских заводов Елим Павлович Демидов после революционных событий в России принял непростое для себя решение: не возвращаться в Россию. Денег для того, чтобы спокойно прожить остаток жизни на чужбине, ему хватало с лихвой. Но в 1937 году Елим Павлович обратился за советом к сводной сестре Марии Павловне Абамелек-Лазаревой. Как оказалось, она в 1934 году ездила в Советскую Россию. Целью поездки был поиск документов — метрических и церковных записей о рождении, бракосочетании, смерти и захоронениях всех Демидовых «акинфиевой» ветви. Как известно, Мария Павловна взяла на себя роль летописца демидовского рода и намеревалась оформить свои исследования в виде книги. На Урал она не поехала: количество документов в московских архивах показалось ей достаточным.

М. П. Абамелек-Лазарева (фото неизв. автора, 1898 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Елим Павлович отправился в Россию в 1939 году под именем Сергея Сергеевича Свербеева, праправнука декабриста Сергея Трубецкого, бумажного фабриканта. Официально целью поездки считалось ознакомление с оборудованием Московской печатной фабрики (в недалёком будущем — Краснокамской, а затем Пермской фабрики Гознака). Визит продлился пять дней. Чем занимался в эти дни Елим Павлович, неизвестно. В 1943 году он умер в Афинах. Любопытно, что ещё в 1928 году в Совнархозе СССР рассматривали возможность пригласить Елима Павловича Демидова возглавить Свердловский горно-металлургический трест. Но в ОГПУ выяснили, что бывший заводчик одно время был экономическим советником барона Врангеля и кандидатура Елима Павловича отпала сама собой.

Ещё одним Демидовым, приезжавшим в Советскую Россию после 1917 года, был сводный брат Елима — Анатолий Павлович Демидов. По свидетельству его старшей дочери, Елены Анатольевны Демидовой-Подменер, «отец ездил в Россию, чтобы выкупить фамильную икону его прадеда». О том, как прошла сделка, Елена не рассказала. Известно лишь, что Анатолий через полномочного представителя СССР во Франции Потёмкина вышел на некоего ленинградского коллекционера, который предложил ему несколько икон, изъятых из демидовских домов в Санкт-Петербурге.

А. П. Демидов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://terijoki.spb.ru/photos/_data/i/galleries/History/Collections/Marioki/Podmener/Demidov_A_gusar-sm.jpg)

Сама Елена Анатольевна приезжала дважды в Ленинград, и оба раза в составе туристических групп. Первый раз это случилось в 1965 году, второй раз в — 1967-м. Оба раза Елена оставляла свою группу, брала такси и ехала в посёлок Серово. Там женщина просила остановить у здания детского сада (бывшего санатория Ижорского завода), заходила на его территорию и по полчаса ходила по парку, окружавшему здание. После чего садилась в такси и возвращалась в Ленинград. Кураторам из КГБ она объясняла, что ездила посмотреть места, где провела своё детство. Действительно, в посёлке Серово (бывшем Ва́ммелсуу) находилась вилла её отца, Анатолия Демидова.