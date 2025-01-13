Владимир Александров, обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле, прислал отцу девочки письмо из СИЗО с извинениями

Владимир Александров, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти Якиной в Нижнем Тагиле, прислал родственникам девочки письмо с извинениями, сообщает «КП-Екатеринбург». По словам отца убитой девочки Александра Новосёлова, письмо было доставлено из СИЗО-1 Екатеринбурга, где сейчас находится Владимир Александров.

«У нас ощущение, что письмо писал не он, а его адвокат. Он всячески извинялся, просил прощения. Но как можно такое простить?! Он готовился и выбирал жертву. Выискивал, кто из детей более доверчивый и гуляет один. Скоро у меня будет с ним очная ставка. Уже готово 15 экспертиз, но меня ещё не ознакомили с ними», — рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Новосёлов.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Девочку обнаружили в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она проживала со своим отцом. По подозрению в убийстве в одном из аэропортов Москвы был задержан сосед по дому, у которого в квартире нашли следы крови и волосы. Сразу после пропажи ребёнка мужчина собрался на СВО. Силовики оперативно доставили его в Нижний Тагил. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.