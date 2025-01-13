Министр энергетики и ЖКХ правительства Свердловской области Николай Смирнов подал в отставку

Министр энергетики и ЖКХ правительства Свердловской области Николай Смирнов, занимавший этот пост с 2011 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ».

«Это были очень насыщенные событиями два десятка лет. Для меня всегда было важно работать для общего дела и быть частью команды, команды губернатора Свердловской области. Я благодарю весь коллектив министерства и коллег из смежных структур, предприятий за реализованные вместе проекты. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены», — приводит издание слова Николая Смирнова.

После окончания в 1991 году УПИ по специальности «Технология электрохимических производств, инженер химик-технолог» по 2003 год работал стажёром-исследователем, младшим научным сотрудником института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук в Екатеринбурге.

С 2003 по 2004 год — главный специалист отдела энергосбережения управления науки и энергосбережения правительства Свердловской области. С 2004 по 2008 год — начальник отдела энерго- и ресурсосбережения управления научно-технической политики Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области. С апреля 2008 года, занимал должность заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с августа 2011 года временно исполнял обязанности министра. Кандидат химических наук.

По информации близкого к правительству региона Telegram-канала «Не для протокола», из госуправления Смирнов уходит в частный бизнес.