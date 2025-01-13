В Нижнем Тагиле квартирант-курильщик спалил жильё

11 января около 2 часов ночи на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение — горела квартира на пятом этаже дома № 74 на улице Красноармейской.

Для тушения огня на место были направлены 3 единицы спецтехники. До приезда спасателей из здания по лестницам самостоятельно эвакуировался молодой человек, проживающий в квартире, а также 28 жильцов соседних квартир. Спасателям удалось вывести ещё троих людей с использованием дыхательных масок. Пострадавших нет.

Пожар, охвативший площадь в 5 кв.м. и повредивший мебель и другое имущество, был потушен за 10 минут.

По информации МЧС, в квартире проживал молодой человек, снимающий это жильё. В момент пожара он находился в другой комнате, а когда заметил, что загорелся диван. Мужчина успел выбраться наружу и вызвать пожарных. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Дознавателями организована проверка.