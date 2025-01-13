Прокурор и адвокат Дмитрия Летникова обжаловали решение суда

Адвокат главы Муниципального округа Горноуральский Дмитрия Летникова подал жалобу на приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Согласно информации, опубликованной на сайте суда, помимо защитника, обжаловать решение намерена и прокуратура. Обе жалобы приняты к рассмотрению.

Напомним, 23 декабря Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Муниципального округа Горноуральский Дмитрия Летникова, обвиняемого в присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Суд признал Летникова виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело против главы было возбуждено Следственным комитетом. Согласно версии следствия, Дмитрий Летников неоднократно использовал бюджетные средства для поездок с супругой в санатории, включая использование служебного автомобиля Mitsubishi Outlander. Исполняющим полномочия главы МОГ вместо Дмитрия Летникова назначен Александр Гудач.