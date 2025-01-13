В Нижнем Тагиле запустили автобусный маршрут № 77 по Луганскому проспекту 

Сегодня, 13 января, в Нижнем Тагиле запустили новые автобусы по маршруту № 77. Они будут курсировать по Луганскому проспекту и свяжут Дзержинский и Тагилстроевский районы. В первый рейс по новому городскому маршруту отправился один из трёх автобусов VolgaBus, приобретённых муниципалитетом незадолго до Нового года, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы выполнили своё обещание. Семьдесят седьмой маршрут вышел на линию. Предложения по его организации поступали в муниципалитет давно. То, что он будет работать, — никаких вопросов. Первый день, пока ещё мало кто о нём знает. В ближайшее время будем смотреть, насколько он востребован, корректировать расписание. Руководству предприятия-перевозчика поставлены соответствующие задачи», — рассказал Владислав Пинаев.

Напомним, в 2023 году во время тест-драйва в Нижнем Тагиле электробуса «Генерал» транспортное средство задействовали именно на этом направлении. После эксперимента стало понятно, что ещё один маршрут между Вагонкой и Гальянкой тагильчанам необходим.

Как отметил замдиректора МУП «Тагильский трамвай» по организации автобусных пассажирских перевозок Сергей Шнайдер, в основном в Нижнем Тагиле для осуществления регулярных городских пассажирских перевозок используются автобусы малого и среднего классов. За долгие годы это первый маршрут, где было принято решение задействовать транспортные средства большой вместимости.

«На маршрут вышли три новых автобуса VolgaBus. Во время первого рейса с ГГМ, который отправился в Дзержинский район от ТРЦ “Кит”, на Гальянке в него сели более тридцати человек. Считаем, что это неплохой старт. Расписание движения автобусов по маршруту есть на нашем сайте и на сайте администрации города. В течение месяца мы будем принимать предложения от пассажиров. Если будет необходимость и возможность изменить его для большего удобства тагильчан, будем это делать», — сообщил Сергей Шнайдер.

На маршруте № 77 будут следующие остановки: ТРЦ «Кит», Школа № 40, Октябрьский проспект, Питомник, улица Садоводов, 40, улица Дальняя, улица Садоводов, 108, 25-й квартал, Карьеры, Валегин Бор, Алтайский микрорайон, улица Бобкова, Школа № 20, Универсам, Спортивная, улица Энтузиастов, УВЗ.