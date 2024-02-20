С 21 марта в Нижнем Тагиле на новый маршрут № 77 ТРЦ «Кит» — «Уралвагонзавод» выходит электробус «Генерал». Проезд пока бесплатный

С 21 марта электробус «Генерал» будет протестирован на дорогах Нижнего Тагила. Новый транспорт поедет с Вагонки до Гальянки. Проезд будет бесплатным, за день электробус совершит шесть рейсов. Работать в таком режиме он будет ровно месяц, сообщает пресс-служба администрации города.

На маршруте № 77 будут остановки: ТРЦ «Кит», Школа № 40, Октябрьский проспект, Питомник, ул. Садоводов, д. № 40, ул. Дальняя, ул. Садоводов, 108, 25-й квартал, Карьеры, Валегин бор, Алтайский микрорайон, ул. Бобкова, Школа № 20, Универсам, Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ.

Расписание движения:

УВЗ — 5:50, 8:05, 10:25, 12:45, 15:10, 17:30;

ТРЦ «КИТ» — 6:30, 8:50, 11:10, 13:30, 15:55, 18:15.

Двенадцатиметровый электробус построен на базе троллейбуса, особенностью «Генерала» является комбинированная зарядка тяговых батарей: заряжать его можно от розетки или от токоприёмника даже во время движения. Запас хода составляет порядка 100 км.