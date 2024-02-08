В Нижнем Тагиле официально презентовали электробус. Он должен связать Гальянку с Вагонкой 

Сегодня в Нижнем Тагиле прошла презентация электробуса «Генерал» отечественной компании «ПК Транспортные системы». В ближайшие 10 дней техника будет проходить обкатку, курсируя по городу, а оставшиеся 2 месяца будет работать на одном из городских маршрутов общественного транспорта. В администрации Нижнего Тагила предложили пустить электробус по наиболее длинному маршруту города — с Гальянки на Вагонку.

Двенадцатиметровый электробус построен на базе троллейбуса и, по словам представителей компании, является следующим витком в развитии троллейбусных технологий.

«Наш электробус на сегодня является единственным в мире, имеющим три способа зарядки: зарядка через розетку 380 вольт, зарядка от станций через токоприёмники и зарядка во время движения с использованием всё тех же токоприёмников. Подключение происходит в автоматическом режиме. Запас хода электробуса — порядка 100 километров. Эта цифра зависит от дорожных условий, климата и режима работы климатических систем. Процент российских компонентов в данном электробусе — около 80%», — заявляет директор по развитию колёсной техники «ПК Транспортные системы» Денис Фролов.

Стоимость поставленного в Нижний Тагил электробуса — 45 млн рублей. Транспортное средство рассчитано на 15-летний жизненный цикл и, по заверению разработчиков, на дистанции является более эффективным аналогом не только электрического транспорта, но и обычных дизельных автобусов.

Вчера электробус «Генерал» уже начал обкатку по тагильским дорогам. Спустя 67 километров пути заряд батареи составил 45%. В зимнее время производитель гарантирует, что заряда батареи хватит на 70 километров дороги в смешанном режиме эксплуатации, а летом электробус может пройти больше 100 километров. В администрации Нижнего Тагила предполагают, что наиболее эффективный маршрут для пробной эксплуатации электробуса будет проходить от Гальянки до Вагонки, пересекая мост на Луганском проспекте, однако, как отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, окончательное решение ещё не принято.

«В последнее время частый вопрос: будет ли у нас в городе маршрут от Гальянки до Вагонки? Не исключаю, что электробус мы будем обкатывать по этому маршруту, заодно изучим пассажиропоток. Такой техники у нас ещё не было. К ней надо присмотреться. В ходе пробной эксплуатации электробус будет курсировать без пассажиров. Оставшиеся 2 месяца, да, будет ходить по маршруту. Тагильчане смогут сесть и проехать, ощутить все преимущества электротранспорта. Уточню: маршрут ещё не утверждён, вопрос прорабатывается. Нужно учитывать, насколько хватает батареи и возможности подзарядки», — поделился с журналистами Владислав Пинаев.

По словам главы города, идеальным вариантом для Нижнего Тагила были бы маленькие электробусы, однако он не исключает, что в дальнейшем Нижний Тагил может пойти по пути электрификации городского автопарка и использования подобных электробусов.