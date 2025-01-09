В Свердловской области построят вторую атомную электростанцию в посёлке Рефтинском

В Свердловской области планируется строительство ещё одной атомной электростанции. Новая АЭС будет расположена в посёлке Рефтинском, в 140 километрах от Нижнего Тагила.

Сегодня, 9 января, был опубликован документ, подписанный в конце прошлого года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Е1. Осенью 2024 года прошли общественные обсуждения проекта. Правительством России была утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В соответствии со схемой в разных регионах страны запланировано строительство 11 новых атомных электростанций, включая Свердловскую область.

АЭС в Рефтинском будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1255 МВт, с ядерным реактором на быстрых нейтронах (тип — РБН-оптим). Первый энергоблок должен быть введён в эксплуатацию к 2041 году, а второй — в 2042 году.

Кроме того, планируется строительство новых атомных электростанций в Ростовской, Челябинской и Томской областях, а также в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. В Чукотском автономном округе и Красноярском крае также запланировано по две АЭС. На данный момент в Свердловской области работает одна атомная электростанция — Белоярская АЭС, расположенная в 45 километрах от Екатеринбурга.