Минтранс назвал дорогу Нижнего Тагила с самым большим количеством нарушений ПДД

Региональный Минтранс назвал дорогу в Нижнем Тагиле, где автомобилисты чаще всего нарушают правила дорожного движения. За 2016 год около 8,7 тысячи нарушителей скоростного режима было выявлено камерами фотовидеофиксации в Нижнем Тагиле на пересечении Уральского проспекта и улицы Верескова. Такие данные содержатся в докладе ведомства. В общей сложности здесь сотрудниками ГИБДД было выписано штрафов на 4,57 миллиона рублей. Примерно столько же нарушений (8,6 тысячи) на сумму более 4,5 миллиона рублей было зафиксировано на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.

Максимальное количество правонарушений в Свердловской области зафиксировал комплекс, расположенный в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина. Благодаря его работе Управлением ГИБДД за 2016 год было вынесено 16,3 тысячи постановлений о нарушении ПДД на общую сумму почти 8,7 миллиона рублей.

Всего за 2016 год в Свердловской области по итогам работы стационарных комплексов системы автоматической фотовидеофиксации было вынесено почти 194 тысячи постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 126,6 миллиона рублей.

Агентство новостей «Между строк»