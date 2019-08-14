Минобрнауки прокомментировало ужесточение правил общения российских учёных с зарубежными коллегами 

Министерство науки и высшего образования заявило, что приказ, ужесточающий общение российских учёных с иностранными коллегами, носит исключительно рекомендательный характер. В ведомстве пояснили, что документ отражает общемировую практику взаимодействия с зарубежными организациями.

«Данные рекомендации направлены, прежде всего, для учёта показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта „Наука“, и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки», — цитируют «Ведомости» заявление министерства.

Как пишет ТАСС, в приказе сказано, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учёными будет разрешено только в случаях, «предусмотренных международными договорами РФ». Все встречи с иностранцами должны проводиться работниками в количестве не менее двух человек, а после встречи руководитель должен направить в министерство отчёт, заверенный круглой печатью.