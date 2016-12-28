Минкавказа выступило за передачу «Чеченнефтехимпрома» властям республики

Министерство по делам Северного Кавказа поддерживает идею передачи Чеченской Республики активов «Чеченнефтехимпрома». Об этом на брифинге после заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа заявил глава ведомства Лев Кузнецов, пишет ИА REGNUM.

По словам чиновника, окончательное решение судьбы активов будет принято Министерством экономического развития и «Роснефтью». Нефтяная компания ещё не приняла окончательное решение по проекту, для этого необходимо учитывать ценовую конъюнктуру и ограничение добычи нефти.

«С точки зрения ответственной региональной власти, постановка вопроса оправдана, и мы поддержим руководство Чеченской Республики. Но окончательное решение будет за «Роснефтью» и Минэкономразвития. Я уверен, что оно в 2017 году будет принято», – заверил Кузнецов.

При этом он отметил, что также обсуждается проект строительства на территории Чечни нефтеперерабатывающего завода. По его словам, объёмы добычи нефти, по оценке Минэнерго, в регионе в целом снижаются, кроме того, качество чеченской нефти не самое лучшее – она тяжёлая.

Вопрос передачи Чечне активов компании «Чеченнефтехимпром» поднимался неоднократно. В 2015 году глава республики Рамзан Кадыров обратился с этой просьбой к президенту РФ. Как отметил Кадыров, чеченское руководство намерено использовать под производство простаивающие земельные ресурсы «Чеченнефтехимпрома», принадлежащего Росимуществу, не связанные с нефтепереработкой.

Агентство новостей «Между строк»