В Нижнем Тагиле пройдут съёмки кулинарного шоу Первого канала «Повара на колёсах»

В Нижнем Тагиле с 7 по 9 мая будут проходить съёмки кулинарного тревел-реалити Первого канала «Повара на колёсах» (12+). О визите звёздных поваров, которые в рамках шоу будут знакомиться с достопримечательностями и традициями города, а также попробуют местную кухню и устроят кулинарный баттл, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире ТК «Телекон».

По словам главы города, сейчас уже идёт работа по организации съёмок, а локации окончательно будут выбраны после приезда передовой группы проекта.

«Есть несколько предложенных мест, и после того как приедет передовая группа, будем отрабатывать до конца локацию, где это всё будет происходить. У нас два ярких места — это набережная и, мне бы очень хотелось, чтобы наше достояние Среднего Урала — завод-музей — был в федеральной повестке, потому что таких мест просто нет нигде. И чтобы повара готовили на территории завода — такого тоже нет нигде. Это гордость, это то, что нам досталось в наследство и чем мы гордимся, и то, что мы должны сохранить», — рассказал Владислав Пинаев.

В рамках проекта, двое шеф-поваров элитных ресторанов разработают авторские блюда из локальных продуктов, а местные жители решат, чьё блюдо лучше отражает дух региона.