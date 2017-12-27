Минфин раскрыл средние зарплаты министров

Самые высокие зарплаты получают министры финансово-экономического блока, со ссылкой на опубликованные Минфином данные о среднемесячных зарплатах в федеральных государственных органах за 2016 год пишет РБК.

В документе указаны зарплаты «работников, замещающих государственные должности». Источники в федеральных министерствах подтвердили, что в ведомствах только одно лицо замещает государственную должность — сам министр.

Самую большую зарплату получает министр финансов Антон Силуанов — 1,73 миллиона рублей в месяц. В 2016 году он задекларировал доход в размере 95,4 миллиона рублей, то есть зарплата составила 22% его доходов.

Зарплата министра экономического развития в прошлом году составила 1,27 миллиона рублей, министра энергетики — 1,16 миллиона рублей, главы МЧС — 954 тысячи рублей, а министра промышленности и торговли — 921 тысячу рублей. У остальных министров зарплаты варьируются между 443 и 634 тысячами рублей. При этом в документе отсутствует информация о зарплатах в Минобороны, МВД, ФСБ, СВР и президента России.

Средняя зарплата сотрудников Счётной палаты составила 668,8 тысячи рублей. Порядка 615 тысяч рублей получают в Конституционном суде. Зарплаты депутатов Госдумы составили 420 тысяч рублей, а сенаторов — 385 тысяч рублей.

РБК отмечает, что в этом году зарплаты чиновников не индексировались, но всё равно могли увеличиться: ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам. В 2018 году зарплаты чиновников впервые с 2013 года будут проиндексированы на 4%, в том числе увеличится зарплата российских парламентариев.