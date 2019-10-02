Минфин поддержал идею сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что его ведомство поддерживает идею сохранять прожиточный минимум при взыскании долгов, однако пока непонятно, каким образом её реализовать.

«Непонятно, как это считать, но в целом как идею поддерживаем. Проблема в том, что непонятно, как считать доходы. Как идею поддерживаем, как реализовать — непонятно. Ну вот пусть Минэк предложит, как её реализовать», — цитирует ТАСС Моисеева.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что правительство РФ доработало предложенную депутатами инициативу, в соответствии с которой у россиян должен оставаться прожиточный минимум при списании долгов из зарплаты или пенсии.

Как отмечали авторы инициативы, уточнение о сохранении прожиточного минимума отсутствует в законе «Об исполнительном производстве». Поэтому на практике сохранение минимальных средств гарантируется лишь при единовременном изъятии наличных. При периодических выплатах, таких как пенсия и зарплата, списываемая сумма прожиточный минимум не учитывает. Принятие законопроекта должно ликвидировать этот пробел в законодательстве.

Авторы проекта уточнили, что предлагаемое ограничение «не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причинённого преступлением».