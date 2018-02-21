Мэрию Нижнего Тагила эвакуировали из-за подозрительного предмета

Сотрудников мэрии Нижнего Тагила сегодня, 21 февраля, эвакуировали из-за подозрительного предмета, обнаруженного рядом со зданием. По данным полиции, дежуривший рядом с администрацией города по улице Пархоменко экипаж ДПС увидел странный свёрток около мусорной урны. На место были вызваны все экстренные службы города: два пожарных расчёта, скорая помощь, служба спасения. Находку проверили специалисты ОМОНа, опасности она не представляла. Это был поролон, перемотанный скотчем, внутри — окурки. Чиновники уже вернулись на свои рабочие места. По словам пресс-секретаря мэрии Нижнего Тагила Галины Кобяк, эвакуации не было, правоохранители обследовали Театральную площадь, «возможно, учения».