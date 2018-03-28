Механика «Уралхимпласта» восстановили в должности по решению суда. И сразу сократили  

26 марта Дзержинский районный суд восстановил в должности механика ремонтно-механического цеха ПАО «Уралхимпласт» Вадима Салахова. Причиной для увольнения стало решение Салахова о снятии 22 ноября 2017 года с работы неисправного погрузчика.

Работодатель сначала отстранил сотрудника от работы, а спустя месяц уволил по статье «Неоднократное нарушение должностных обязанностей», рассказал АН «Между строк» председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров. Суд установил, что, поскольку приказы о дисциплинарном взыскании были подписаны после 22 ноября, а до этой даты проступков за работником не было, у предприятия не было оснований увольнять его по данной статье.

27 марта Вадим Салахов вернулся на работу с исполнительным листом, но до работы в цехе его так и не допустили. Сегодня механику сообщили, что его должность сокращают, а других вакансий на предприятии нет. Вадим Салахов уже подготовил заявление в прокуратуру и службу судебных приставов о неисполнении работодателем решения суда.

«На наш взгляд, работника, который защищает свои права, гнобят, пытаются выкинуть с предприятия любыми способами, — комментирует ситуацию Димитров. — Если работодатель начал процедуру сокращения, он должен был запросить разрешение в нашем профсоюзе, ведь Салахов является главой заводской “первички”. Разумеется, мы дадим отрицательный ответ. Пока юристы завода не обжалуют наше несогласие, работодатель не сможет уволить сотрудника».

Напомним, 16 ноября Вадим Салахов возглавил первичную профсоюзную организацию «Уралхимпласт-Солидарность» (входит в состав независимого профсоюза «Солидарность»). Механик тут же обратил внимание на пункты в коллективном договоре, ухудшающие положение рабочих. Спустя несколько дней его отстранили от работы, а все 23 члена независимого профсоюза написали заявление о выходе из организации. Мужчина написал письмо собственнику предприятия и председателю наблюдательного совета АО «УЦП «Хемикэлс АГ» Томасу Богдановичу в Австрию с просьбой дать адекватную оценку действиям руководства в Нижнем Тагиле. Ответа от руководства химзавода Салахов ждёт до сих пор.