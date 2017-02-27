Медведев сменил главу «Ростелекома»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал директиву правительства о назначении зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского главой «Ростелекома», сообщает РИА Новости.
«От того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики», — отметил Осеевский на встрече с Медведевым.
Осеевский заметил, что за последние годы «Ростелеком» серьёзно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов.
«Тем не менее очевидно, что объём предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства. Думаю, что есть серьёзные ресурсы для повышения внутренней эффективности, сокращения издержек», — сказал новый глава «Ростелекома».
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что предложил прежнему президенту «Ростелекома» Сергею Калугину пост своего заместителя.
Михаил Осеевский с 2003 года работал вице-губернатором в правительстве Санкт-Петербурга. В 2011-2012 годах был замглавы Минэкономразвития, в 2012 году стал зампредседателя правления ВТБ.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: РИА Новости