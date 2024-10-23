Начальник управления культуры мэрии Нижнего Тагила снялась в смелой фотосессии

Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина снялась в смелой фотосессии. Свежие снимки чиновницы опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» тагильский фотограф Лиза Погадаева.

Светлана предстала в изысканном классическом образе: чёрные брюки и жилет подчёркивали её утончённый стиль и уверенность, а белые туфли-лодочки и брошь-цветок стали изюминкой аутфита модели.

«Когда в моменте совпадает всё: любимая студия, потрясающе красивая модель и абсолютное взаимопонимание», — подписала фотограф свой пост.

Отметим, что на личной странице Светланы Юрчишиной во «ВКонтакте» почти нет личных фотографий.

Напомним, Светлана Юрчишина возглавляет управление культуры мэрии Нижнего Тагила с 2016 года.