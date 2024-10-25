Администрация Нижнего Тагила снесёт старые мемориалы ВОВ и построит новые за 22,5 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила приняла решение об обновлении мемориальных комплексов, посвящённых памяти погибших в Великой Отечественной войне. По плану подрядчиком будут снесены старые памятники и установлены пять новых однотипных в следующих населённых пунктах: Усть-Утке, Елизаветинском, Серебрянке, Верхней Ослянке и селе Сулём.

На обновление было выделено 22,5 млн рублей, работы должны быть выполнены до 30 апреля 2025 года. В июле этого года администрация уже организовывала аналогичный аукцион, тогда стоимость работ оценивалась в чуть более 14 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, в проект были внесены изменения. Согласно техническому заданию, на каждом новом мемориале будет установлена бронзовая скульптура советского солдата с автоматом. Ранее минимальные параметры скульптуры предусматривали высоту 2,5 метра и ширину 1,1 метра, теперь высота памятника будет сокращена до 2,2 метра, а ширина составит 90 сантиметров. На гранитных плитах, окружающих солдата, будут выгравированы и покрыты бронзовой краской имена погибших красноармейцев.