Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко прорывные проекты региона

23.10.2024 12:53
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко прорывные проекты региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко прорывные проекты региона на выставке, которая открылась в верхней палате российского парламента.

Один из основных проектов, представленных на выставке, — макет высокоскоростного электропоезда, который в настоящее время разрабатывает завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Поезд будет развивать скорость до 360 километров в час и вмещать до 460 человек. Выпуск первых электричек запланирован на 2028 год.

Также на выставке представлены макеты самолётов «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации. Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до двух тысяч килограммов груза. Ожидается, что он станет заменой устаревшему Ан-2. «Ладога» призвана занять лидирующие позиции в классе региональных самолётов вместимостью до 50 пассажиров. Она предназначена для замены Ан-24, Ан-26 и Як-40 на рынке межрегиональных перевозок.

Отдельное внимание уделено макету уникального ядерного реактора БН-1200 Белоярской АЭС. На станции уже работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800. В 2027 году начнётся строительство нового энергоблока с реактором БН-1200. Это позволит реализовать концепцию замкнутого ядерного топливного цикла.

Социальный блок экспозиции представлен макетом инновационного медицинского кластера «Академический», в котором будут объединены региональные и федеральные учреждения здравоохранения, а также медицинский вуз. Якорным резидентом проекта станет Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Здесь же представлены образцы медицинского оборудования, производимого на Урале.

Мероприятия в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации стартовали 21 октября.

 

 

Фото: 
све.рф
Copyright
Telegram mstrok.ru