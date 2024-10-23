Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко прорывные проекты региона на выставке, которая открылась в верхней палате российского парламента.

Один из основных проектов, представленных на выставке, — макет высокоскоростного электропоезда, который в настоящее время разрабатывает завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Поезд будет развивать скорость до 360 километров в час и вмещать до 460 человек. Выпуск первых электричек запланирован на 2028 год.

Также на выставке представлены макеты самолётов «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации. Лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до двух тысяч килограммов груза. Ожидается, что он станет заменой устаревшему Ан-2. «Ладога» призвана занять лидирующие позиции в классе региональных самолётов вместимостью до 50 пассажиров. Она предназначена для замены Ан-24, Ан-26 и Як-40 на рынке межрегиональных перевозок.

Отдельное внимание уделено макету уникального ядерного реактора БН-1200 Белоярской АЭС. На станции уже работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800. В 2027 году начнётся строительство нового энергоблока с реактором БН-1200. Это позволит реализовать концепцию замкнутого ядерного топливного цикла.

Социальный блок экспозиции представлен макетом инновационного медицинского кластера «Академический», в котором будут объединены региональные и федеральные учреждения здравоохранения, а также медицинский вуз. Якорным резидентом проекта станет Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Здесь же представлены образцы медицинского оборудования, производимого на Урале.

Мероприятия в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации стартовали 21 октября.