Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников заявил в суде, что не согласен с предъявленными ему обвинениями

Сегодня, 25 октября, состоялось первое судебное заседание по уголовному делу главы ГГО Дмитрия Летникова, которое было возбуждено Следственным комитетом по статье о присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, глава ГГО неоднократно ездил с супругой в санатории за счёт бюджетных средств. Во время одной из поездок они использовали служебный автомобиль Mitsubishi Outlander.

В ходе заседания Дмитрий Летников заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

«Я готов дать пояснения полностью по всем эпизодам, которые озвучил обвинитель. Я не согласен ни по одному эпизоду с данными обвинениями, озвученными гособвинителем», — заявил суду Летников.

После зачитывания первого тома уголовного дела судья Виктор Энграф отложил слушание до 1 ноября.

Напомним, рассмотрение материалов неоднократно переносили. 5 июля заседание не состоялось из-за болезни судьи, 30 июля — из-за болезни адвоката главы ГГО, 11 сентября — из-за болезни предыдущего судьи Дениса Абашева. Затем дело было передано новому судье Виктору Энграфу, который назначил рассмотрение дела на 3 октября, но после получения информации о том, что обвиняемый находится на амбулаторном лечении, слушания были перенесены на 10 октября. Однако рассмотрение уголовного дела не состоялось, так как адвокат обвиняемого заявил, что Летников не может присутствовать на заседании в связи с назначенным приёмом.

На одном из заседаний адвокат главы ГГО обратился к суду с просьбой закрыть слушание для представителей СМИ, но суд разрешил журналистам присутствовать на процессе, за исключением моментов, когда будет озвучена личная информация подсудимого.