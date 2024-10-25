Как продвигать свои товары и услуги в соцсетях? На площадке СОФПП стартует бесплатное онлайн-обучение

Узнать, как сделать страницы в социальных сетях магнитом для клиентов, можно на двухдневном воркшопе «Оформление социальных сетей. Как продвигать товары и услуги» (12+), который состоится 29 и 30 октября на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Занятия будут проходить с 10:00 до 13:00, также участники получат запись занятий и возможность обратиться к урокам вновь.

Спикер воркшопа — Елизавета Плеханова, главный специалист пресс-службы медиацентра УрФУ с опытом работы в SMM 12 лет. Она научит привлекать больше клиентов через соцсети и повышать конверсию своих предложений. Участники узнают, как грамотно оформлять свои страницы, создавать качественный контент и использовать полезные сервисы для автоматизации процессов.

Елизавета активно занимается продвижением университета в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники», она также ведёт курсы на факультете журналистики, руководит SMM-направлением в Уральском гуманитарном институте УрФУ и ведёт свой собственный бизнес, выпуская одежду и парфюм.

«На нашем мастер-классе мы подробно рассмотрим одно из ключевых понятий в продвижении товаров и услуг через социальные сети — маршрут клиента. Это сложно, но очень эффективно. Этот аспект включает не только визуальное оформление вашего аккаунта, но и целевые действия внутри него и систему контента. Мы разберёмся, какие шаги необходимо предпринять, чтобы клиент, попадая к вам на страницу, оставался заинтересованным и совершал нужные вам действия. Я покажу, на каких элементах стоит сосредоточить внимание при создании аккаунтов и групп, чтобы они привлекали именно вашу целевую аудиторию. Поделюсь секретами успешного оформления профилей, а также полезными сервисами, которые облегчат процесс управления вашими социальными сетями и сделают их ещё эффективнее. В завершение занятия мы проведём экспресс-анализ нескольких аккаунтов, чтобы вы могли сразу применить полученные знания на практике», — поделилась Елизавета Плеханова.

Программа включает такие важные темы, как определение целевой аудитории, основы создания фото-, видеоматериалов и музыкального сопровождения, обзор инструментов для работы в соцсетях. Особенное внимание будет уделено практическим рекомендациям по улучшению существующих страниц участников.

Также не обойдётся без разговора о тексте в социальных сетях. Эксперт познакомит слушателей курса с формулами текстов и расскажет, какие варианты сегодня работают, а какие нет. Елизавета считает, что для разных соцсетей нужны разные форматы текста. Тренд на искренность в ведении блогов применим и здесь, главное в любом тексте — это честный разговор с аудиторией.

Участие в мероприятии бесплатное, каждый участник по завершении курса получит сертификат. Это отличная возможность улучшить свои навыки в сфере SMM и вывести продвижение своего бизнеса на новый уровень. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-воркшопе СОФПП:https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-oformlenie-sotsialnikh-setei-kak-prodvigat-tovari-i-uslugi-v-sotsialnikh-setyakh