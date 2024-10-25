Тагильчанин сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Вчера, 24 октября, вечером на нерегулируемом переходе у дома № 28 на улице Орджоникидзе водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадала 64-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.

Госавтоинспекция установила марку автомобиля (ВАЗ-2107) и личность водителя. Им оказался 60-летний мужчина, имеющий 21-летний стаж вождения. Как нарушитель объяснил полиции, он скрылся с места ДТП потому, что испугался. В отношении водителя были составлены административные дела по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу), ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ (за оставление места ДТП), ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ (за употребление спиртных напитков после ДТП).

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, касающихся употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ после участия в ДТП. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За оставление места дорожно-транспортного происшествия грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.