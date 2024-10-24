Как прокачать бизнес с помощью цифровых сервисов. Об этом на бесплатном онлайн-семинаре на площадке СОФПП расскажет интернет-маркетолог Евгений Летов

Цифровые сервисы в бизнесе становятся не просто опцией, а жизненно важным инструментом для его успешного ведения. О том, какие возможности они открывают для предпринимателей, расскажет на бесплатном онлайн-семинаре на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «Цифровые сервисы для бизнеса» (16+) интернет-маркетолог Евгений Летов, основатель и директор компании «Промо Эксперт», сертифицированный партнёр по обучению «Яндекса» и тренер Google Educator Level 1. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Евгением о преимуществах цифровых сервисов и узнали, чем будут полезны занятия, которые пройдут 28 и 29 октября.

Во-первых, использование цифровых решений позволяет автоматизировать рутинные процессы, отмечает эксперт. Это освобождает время для решения более стратегических задач, таких как развитие продукта и взаимодействие с клиентами. Например, автоматизация маркетинга с помощью специализированных платформ позволяет предпринимателям не только снизить затраты, но и повысить эффективность рекламных кампаний.

Во-вторых, цифровые инструменты обеспечивают доступ к аналитике в реальном времени. Это даёт возможность принимать обоснованные решения на основе данных, а не интуиции. Сервисы для анализа поведения клиентов, такие как Google Analytics, помогают отслеживать поведение пользователей на сайте и оптимизировать контент под их потребности.

Третье преимущество — это возможность масштабирования бизнеса. Цифровые платформы позволяют легко расширять аудиторию и выходить на новые рынки без значительных вложений в инфраструктуру. Например, использование социальных сетей и маркетплейсов даёт возможность малым предприятиям выходить на глобальный рынок.

Наконец, цифровые сервисы способствуют улучшению взаимодействия с клиентами. Чат-боты и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяют поддерживать связь с клиентами 24/7, что значительно повышает уровень обслуживания и лояльности. Внедрение новых технологий позволяет компаниям стать более гибкими и быстро реагировать на изменения в рыночной среде. Это особенно важно для малых и средних предприятий, которые могут предложить более индивидуализированные услуги и продукты, а также оперативно удовлетворять запросы клиентов.

Программа семинара включает в себя такие темы, как создание сайтов с помощью бесплатных конструкторов, генерация медиаконтента с помощью различных сервисов, автоматизация работы с текстами. Участники научатся не только генерировать и создавать контент, но и управлять лидами и рассылками.



«Зачем автоматизировать рабочие процессы? Всё просто: чтобы сэкономить время на создание текстов, графики или посадочных страниц. Все те задачи, которые раньше занимали много интеллектуальных ресурсов, теперь берут на себя конструкторы и нейросети. Если у предпринимателя нет времени или ресурсов, цифровые инструменты всё равно обеспечат выполнение задач. В условиях постоянных вызовов, таких как дебиторская задолженность или текучка кадров, цифровые сервисы, многие из которых бесплатны, могут существенно улучшить оперативность бизнеса», — рассказывает Евгений Летов.



Игнорирование цифровых инструментов может стать серьёзным препятствием для роста бизнеса. Предприниматели, которые активно используют современные технологии, имеют все шансы не только выжить, но и преуспеть в своём деле, считает эксперт.



Занятия пройдут с 10:00 до 13:00, участие в семинаре бесплатное, но требуется обязательная регистрация. https://sofp.ru/events/meropriyatiya/seminar-tsifrovie-servisi-dlya-biznesa281024



Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».