«Правовые проблемы рекламных агентов, СМИ и рекламодателей». На площадке СОФПП прошёл прямой эфир о правовых аспектах рекламной деятельности

На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл бесплатный прямой эфир «Правовые проблемы рекламных агентов, СМИ и рекламодателей» (16+). Спикер практикума адвокат Михаил Белозёров ответил на актуальные вопросы, касающиеся ответственности за использование чужих материалов, соблюдения законодательства об авторских правах и других правовых норм. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» эксперт поделился инструкцией по взаимодействию с заказчиком и использованию чужого контента.
Взаимодействие с заказчиком
Основное содержание договора с заказчиком:
- чётко определить предмет договора;
- использовать в договоре термины и определения: макет, заказ, техническое задание, цветопроба и другие;
- чётко определить сроки выполнения и условия их продления;
- обязательно указать обязанности заказчика и способы согласования макета.
Техническое задание:
- подробно описывать, что нужно сделать;
- прописывать каждый раздел технического задания;
- указывать эскизы, макеты, описательную часть;
- прописывать источники контента (стоки, изготовление).
Отличать обоснованные претензии заказчика от вкусовщины:
- если результат соответствует ТЗ, но не нравится клиенту;
- если клиент согласовал, но позже отказался от согласованного.
Важно, чтобы результат полностью соответствовал Т3 либо отступления были незначительными.
Переписка с заказчиком:
- перепиской можно подтвердить или опровергнуть изменения в ТЗ;
- перепиской можно согласиться с недостатками работ;
- перепиской можно подтвердить заключение или расторжение договора.
Использование чужого контента
Использование чужих изображений, музыки, видео:
- возможно только с согласия автора или лица, которому переданы данные права (исключительные права);
- использование на основании лицензионного договора;
- использование в целях цитирования;
- использование по истечении 70 лет со смерти автора (общественное достояние).
Использование чужих фотографий запрещено, за исключением:
- позирования за плату;
- фотографии в общественном месте;
- использование в государственных, общественных и публичных интересах
Использование искусственного интеллекта при создании контента:
- нужно отличать создание и редактирование;
- сгенерированное изображение принадлежит тому, кто его генерировал;
- необходимо проверять на степень схожести с уже имеющимся контентом;
- необходимо проверять на нарушение авторского права.
Также во время прямого эфира Михаил ответил на вопросы участников. Один из слушателей спросил эксперта про срок исковой давности договора с заказчиком.
«Срок исковой давности здесь общий — 3 года. Здесь нет каких-либо исключений, поэтому если возникли сложные отношения с заказчиком и вы понимаете, что пошло что-то не так, даже если какой-то намёк на это есть, то обеспечьте себя надлежащими доказательствами. Сохраните скриншоты переписки, например, на облако и храните их 3 года», — сказал Михаил Белозёров.
Следующий вопрос был о том, корректно ли прописывать в договоре количество правок заказчика.
«Да, вполне. Чтобы это не превращалось в море правок, вы можете прописать, что он имеет право на такое-то количество правок, не более. То же самое касается и звонков: вы можете ограничить время общения с клиентом какой-то конкретной формой, каким-то конкретным временем. Например, общение не более двух часов в неделю. Условно. И придерживаться этого. И в случае чего говорить об этом. А можно прописать, что каждый последующий час будет стоить 100 тысяч миллионов рублей», — сказал он.
Для тех, кто не смог посмотреть эфир в режиме онлайн, ниже публикуем ссылку на запись.
Напоминаем, что пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Информирование предпринимателей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».