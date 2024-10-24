«Правовые проблемы рекламных агентов, СМИ и рекламодателей». На площадке СОФПП прошёл прямой эфир о правовых аспектах рекламной деятельности

На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл бесплатный прямой эфир «Правовые проблемы рекламных агентов, СМИ и рекламодателей» (16+). Спикер практикума адвокат Михаил Белозёров ответил на актуальные вопросы, касающиеся ответственности за использование чужих материалов, соблюдения законодательства об авторских правах и других правовых норм. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» эксперт поделился инструкцией по взаимодействию с заказчиком и использованию чужого контента.

Взаимодействие с заказчиком

Основное содержание договора с заказчиком:

чётко определить предмет договора;

использовать в договоре термины и определения: макет, заказ, техническое задание, цветопроба и другие;

чётко определить сроки выполнения и условия их продления;

обязательно указать обязанности заказчика и способы согласования макета.

Техническое задание:

подробно описывать, что нужно сделать;

прописывать каждый раздел технического задания;

указывать эскизы, макеты, описательную часть;

прописывать источники контента (стоки, изготовление).

Отличать обоснованные претензии заказчика от вкусовщины:

если результат соответствует ТЗ, но не нравится клиенту;

если клиент согласовал, но позже отказался от согласованного.

Важно, чтобы результат полностью соответствовал Т3 либо отступления были незначительными.

Переписка с заказчиком:

перепиской можно подтвердить или опровергнуть изменения в ТЗ;

перепиской можно согласиться с недостатками работ;

перепиской можно подтвердить заключение или расторжение договора.

Использование чужого контента

Использование чужих изображений, музыки, видео:

возможно только с согласия автора или лица, которому переданы данные права (исключительные права);

использование на основании лицензионного договора;

использование в целях цитирования;

использование по истечении 70 лет со смерти автора (общественное достояние).

Использование чужих фотографий запрещено, за исключением:

позирования за плату;

фотографии в общественном месте;

использование в государственных, общественных и публичных интересах

Использование искусственного интеллекта при создании контента:

нужно отличать создание и редактирование;

сгенерированное изображение принадлежит тому, кто его генерировал;

необходимо проверять на степень схожести с уже имеющимся контентом;

необходимо проверять на нарушение авторского права.

Также во время прямого эфира Михаил ответил на вопросы участников. Один из слушателей спросил эксперта про срок исковой давности договора с заказчиком.

«Срок исковой давности здесь общий — 3 года. Здесь нет каких-либо исключений, поэтому если возникли сложные отношения с заказчиком и вы понимаете, что пошло что-то не так, даже если какой-то намёк на это есть, то обеспечьте себя надлежащими доказательствами. Сохраните скриншоты переписки, например, на облако и храните их 3 года», — сказал Михаил Белозёров.

Следующий вопрос был о том, корректно ли прописывать в договоре количество правок заказчика.

«Да, вполне. Чтобы это не превращалось в море правок, вы можете прописать, что он имеет право на такое-то количество правок, не более. То же самое касается и звонков: вы можете ограничить время общения с клиентом какой-то конкретной формой, каким-то конкретным временем. Например, общение не более двух часов в неделю. Условно. И придерживаться этого. И в случае чего говорить об этом. А можно прописать, что каждый последующий час будет стоить 100 тысяч миллионов рублей», — сказал он.

Для тех, кто не смог посмотреть эфир в режиме онлайн, ниже публикуем ссылку на запись.

Напоминаем, что пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Информирование предпринимателей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».