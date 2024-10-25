На вокзале Нижнего Тагила мужчина украл телефон, чтобы подарить дочери

21 октября в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил с заявлением о краже обратилась жительница Кушвы. Женщина сообщила, что приехала на вокзал, чтобы купить билеты домой. После покупки заявительница поняла, что забыла телефон на кассе, и сразу обратилась в транспортную полицию. Со слов потерпевшей, ущерб составил более 3500 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что гаджет забрал неизвестный мужчина, который подошёл к кассе сразу после заявительницы. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его уже через полчаса на одном из перронов вокзала, где он ждал поезд до Невьянска. Мужчину доставили в отдел.

«Подозреваемым оказался ранее не имевший проблем с законом 46-летний житель Невьянского района Свердловской области. В разговоре с сотрудниками транспортной полиции задержанный признал свою вину и пояснил, что увидел на кассе вокзала забытый телефон и решил забрать его. Злоумышленник положил смартфон в пакет и пошёл на посадку. На перроне мужчина выключил мобильник и вытащил сим-карту, чтобы никто не отследил устройство. Телефон злоумышленник планировал подарить своей несовершеннолетней дочери», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Мобильный телефон заявительницы полицейские изъяли у задержанного и вскоре вернут законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.