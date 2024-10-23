В Нижнем Тагиле возросло число уголовных дел о коррупции

В Нижнем Тагиле подвели итоги антикоррупционного мониторинга. Согласно свежеопубликованному докладу, в III квартале 2024 года в городе наблюдается рост числа возбуждённых уголовных дел по фактам коррупции, в то время как антикоррупционные экспертизы показывают устойчивость законодательных инициатив.

Юридическим управлением администрации города и юридическим отделом Нижнетагильской городской думы проведено 68 антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов. Для сравнения: в III квартале 2023 года их было 63. Тем не менее стоит отметить, что за отчётный период не было выявлено коррупциогенных факторов.

МУ МВД России «Нижнетагильское» в III квартале 2024 года возбуждено 28 уголовных дел по фактам коррупции, что на 22 уголовных дела больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбуждено одно уголовное дело по фактам коррупции, по результатам рассмотрения которых судами вынесены обвинительные приговоры, что соответствует количеству за аналогичный период 2023 года. Количество осуждённых за совершение преступлений коррупционной направленности за III квартал 2024 года составило два человека, что на два человека меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для сравнения: в I квартале 2024 года тагильской полицией было возбуждено 18 уголовных дел о коррупции, а во II квартале — 16.