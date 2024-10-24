УК «Городок» в Нижнем Тагиле задолжала за электроэнергию 800 тысяч рублей

Специалисты «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» с начала 2024 года взыскали 256 млн рублей долгов за электроэнергию с жителей Нижнего Тагила, Невьянска и ГГО. Из них с физических лиц — 66 млн рублей, с юридических лиц — 190 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, в службе судебных приставов, банках и иных органах принудительного исполнения находятся в работе исполнительные документы на сумму, превышающую 66 млн рублей.

«Максимальный размер долга, взыскиваемый в рамках исполнительного производства с физических лиц, составил 354 тысячи рублей. В отношении должника приняты меры по принудительному взысканию: произведён арест счетов в банковских организациях, осуществляется удержание денежных средств из заработной платы. Среди юридических лиц антирейтинг возглавило ООО УК “Городок” с долгом 800 тысяч рублей. В отношении управляющей компании также произведён арест счетов, обращено взыскание на имущественное право получения денежных средств, находящихся у третьих лиц, арестован автомобиль марки “Газель”. В случае продажи транспортного средства на торгах полученные деньги пойдут в счёт погашения долга, а также на покрытие расходов по транспортировке, оценке и реализации автомобиля», — сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Также в компании добавили, что при вынесении судебного решения о взыскании задолженности нарушителям придётся уплатить не только сумму основного долга, но и судебные издержки и госпошлину. Последняя с сентября 2024 года для заявлений о выдаче судебного приказа составляет минимум две тысячи рублей, а при подаче иска — минимум четыре тысячи рублей. Также должнику в случае неоплаты исполнительного документа в установленный законом срок придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания, но не менее одной тысячи рублей (для физических лиц).