В Нижнем Тагиле увеличат оклады бюджетникам

С 1 октября 2024 года работникам бюджетной сферы Нижнего Тагила начнут увеличивать заработную плату. В соответствии с решением администрации города оклады и ставки для сотрудников бюджетных учреждений вырастут на 18,5%.

Как указано в постановлении, которое было опубликовано администрацией, с 1 октября 2024 года индексация заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений города Нижний Тагил осуществляется путём увеличения окладов и ставок заработной платы на 18,5%.

С 1 октября увеличились оклады не только сотрудников общественных учреждений, но и чиновников, они также проиндексированы на 18,5%. Отметим, что повысить оклады на 18,5% городская администрация хотела ещё весной этого года. В конце апреля на сайте мэрии опубликовали соответствующее постановление за подписью главы города. Проект увеличения должностных окладов должны были рассматривать в Нижнетагильской городской думе. Однако до депутатов документ так и не дошёл, так как из администрации поступило письмо с просьбой вернуть проект без рассмотрения. Пояснений в документе не было.