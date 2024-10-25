В Асбесте женщина вышла на одиночный пикет против повышения тарифов ЖКХ, которое лоббируют местные депутаты

В Асбесте местная активистка Татьяна Панькина вышла с очередным одиночным пикетом к зданию городской администрации. На этот раз женщина требует от муниципальных депутатов отказаться от инициативы повышения тарифов ЖКХ сверх установленного верхнего предела.

Отметим, в середине октября председатель городской думы Асбеста Леонид Ремезов внёс на рассмотрение депутатов вопрос об обращении к губернатору Свердловской области установить для Асбестовского городского округа предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года в размере 15,7% вместо нормативных 9%.

Своё решение депутаты Асбеста должны озвучить сегодня, 25 октября.

Напомним, ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Нижнего Тагила. Они попросили губернатора Свердловской области поднять тарифы на 15,2%.

Депутаты Нижнего Тагила объясняют свою просьбу необходимостью обновления систем ЖКХ и повышения энергоэффективности. Они также считают, что увеличение тарифов поможет обеспечить качественное снабжение электроэнергией, газом, теплом и водой новых строений. Кроме того, по их мнению, это позволит реализовать инвестиционные программы компаний-поставщиков и выполнить условия концессионных соглашений.