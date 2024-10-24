В Свердловской области ФСБ ликвидировала подпольный оружейный цех

Свердловский областной суд назначил наказание двум 53-летним местным жителям, причастным к незаконному сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой, а также к покушению на незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Участники организованной преступной группы наладили работу подпольного цеха по изготовлению и модернизации оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Они переделывали охолощенное оружие в боевое, после чего сбывали его на территории региона.

Оружейники-нелегалы были задержаны с поличным в марте 2022 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области при попытке сбыть пистолет-пулемёт VZ-26 и 20 патронов к нему. Из незаконного оборота изъяты автомат АК-47, ручной пулемёт Дегтярёва, два пистолета-пулемёта VZ-26, пистолеты Walther и ПМ, два карабина «Вепрь», помповое ружьё Winchester и 250 патронов различного калибра.

Ранее один из мужчин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение установленных сроков регистрации оружия, а второй имеет судимость за мошенничество.

Суд приговорил первого подсудимого к 11 годам и 9 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 510 тысяч рублей, а второго — к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере в 550 тысяч рублей.

«Выявлением преступной группы оружейников и расследованием в отношении них уголовного дела занимались оперативники и следователи регионального УФСБ», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.