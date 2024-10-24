Концерт Дениса Мацуева в Нижнем Тагиле обошёлся в 3,5 миллиона рублей

Организация выступления знаменитого пианиста Дениса Мацуева в Нижнетагильской филармонии обошлась городу в 3,5 млн рублей. Концерт, запланированный на 11 ноября, стал частью музыкального проекта «Мировые звёзды в Нижнем Тагиле». Все билеты уже проданы.

Денис Мацуев является народным артистом России и арт-директором фонда имени С. В. Рахманинова, активно поддерживает молодые таланты и образовательные инициативы в регионах, а также участвует в крупнейших фестивалях и сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами.

Пианист стал известен широкой публике после победы на XI Международном конкурсе имени Чайковского в 1998 году. Его концерты известны высоким качеством исполнения и глубиной художественных интерпретаций, что делает его выступления настоящими событиями в культурной жизни страны.

Примечательно, что это не первая встреча Мацуева с тагильчанами: его предыдущий концерт в нашем городе состоялся в сентябре 2003 года. В программе предстоящего выступления произведения великих композиторов: Бетховена, Листа, Чайковского и Прокофьева.

Концерт пройдёт в рамках проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле», который действует с 2002 года при поддержке городской администрации.