«МБХ Медиа» опубликовало первый отчёт о расследовании гибели трёх российских журналистов в ЦАР

Издание «МБХ Медиа» подвело первые итоги расследования гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) трёх российских журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По информации издания, съёмочную группу несколько часов на дороге между населёнными пунктами Сибю и Декоа целенаправленно поджидали вооружённые люди. Местные жители рассказали, что в засаде находилось около десяти человек.

Выживший при нападении водитель машины ранее заявлял, что к убийству журналистов причастны боевики Селеки («повстанцев-мусульман»). Но эти показания не подтвердились, поскольку в районе Декоа подконтрольные Селеке группировки не действуют.

Также сотрудники издания не исключают версии, что к убийству причастны работающие на правительство ЦАР люди. В пояснении говорится, что с журналистами разговаривали люди, якобы близкие к нелегальным ЧВК, российским наёмникам, и просили прекратить репортёров свою деятельность на территории ЦАР. Но, по версии «МБХ Медиа», журналисты не послушались совета, за что и поплатились.

Напомним, об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Их убили после того, как поздним вечером 30 июля они выехали на машине с местным водителем из города Сибю. В ЦАР их убийство вместе расследуют центральноафриканская полиция, полиция миротворческой миссии ООН и посольство России.