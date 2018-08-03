Максим Шевченко объявил о начале независимого расследования убийства журналистов в ЦАР

Журналист Максим Шевченко, друг Орхана Джемаля, заявил на «Эхе Москвы» об организации собственного расследования убийства Джемаля и ещё двух россиян в ЦАР.

Шевченко предложил российским властям поддержать его идею по созданию независимой расследовательской группы.

«Вот, Ходорковский создаёт свою группу — я знаю, уже набирают туда журналистов. Я готов помочь в создании и в работе, в организации деятельности группы независимых военных журналистов, профессионалов, с боевым опытом, в том числе служивших в Вооружённых силах, которые были друзьями Орхана или просто уважали его, или просто которых интересует истина. И мы, безусловно, докопаемся до сути, кто стоял за убийством», — заявил Шевченко.

По его словам, убийство трёх журналистов в ЦАР порождает «массу вопросов» и он уверен, что помочь в расследовании могут поездки в другие страны и поиски не только в России и ЦАР.

По мнению Шевченко, есть четыре версии убийства: нападение с целью грабежа, убийство бойцами ЧВК «Вагнер», расследование о которой вели журналисты, убийство в рамках борьбы действующих в ЦАР группировок боевиков и четвёртая, «конспирологическая» версия, которую он не стал озвучивать. Версию грабежа Шевченко назвал несостоятельной — было выгодней сохранить россиянам жизнь и потребовать за них большой выкуп. О причастности бойцов ЧВК «Вагнер», по его мнению, речи также не идёт — фильм о ЧВК увидели бы немногие и разоблачения организаторы компании не боялись.

Также Шевченко предположил, что водитель был связан с напавшими, иначе бы его убили первым, чтобы остановить машину. По данным журналиста, этот человек — гражданин Нидерландов. В переписке с журналистами он называл себя представителем ООН, он встретил их в аэропорту, до этого они его не видели и в лицо не знали.

Напомним, об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно во вторник, 31 июля. Их убили после того, как поздним вечером 30 июля они выехали на машине с местным водителем из города Сибю. В ЦАР их убийство вместе расследуют центральноафриканская полиция, полиция миротворческой миссии ООН и посольство России.