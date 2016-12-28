Кубинцам запретили называть общественные места и награды именем Фиделя Кастро

Парламент Кубы принял законопроект, ограничивающий использование имени и изображения Фиделя Кастро в наименовании общественных мест. Об этом пишет Reuters.

В тексте закона говорится, что он исполняет волю кубинского лидера, который не хотел развития культа личности после своей смерти. Принятый документ запрещает называть именем лидера Кубинской революции учреждения, площади, парки, улицы и другие общественные места. Кроме этого, запрет распространяется на наименования наград, почётных титулов или заслуг.

Ограничение не распространяется на литературу, музыку, живопись и кино. Также именем Фиделя Кастро можно называть организации, которые будут образованы с целью «изучения и распространения его мышления и дела».

Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он руководил Кубой с 1959 по 2008 год. В 2008 году Кастро передал руководство Кубой своему брату по состоянию здоровья, а в 2011 году покинул пост первого секретаря ЦК Компартии. Однако, даже оставив все посты, он считался символом независимости Острова Свободы и борьбы для нескольких поколений не только кубинцев, но и многочисленных сторонников по всему миру.

Агентство новостей «Между строк»