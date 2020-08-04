Красивую сказку о поиске счастья увидят зрители Нижнетагильского театра кукол после карантина

В театре кукол Нижнего Тагила кипит работа над новым спектаклем «Синяя птица» по известному произведению Мориса Метерлинка. По словам артистов, это будет самая масштабная постановка театра со сложными декорациями, большим количеством необычных кукол и видеографикой. «Афиша МС» побывала за кулисами и выяснила, какие сюрпризы ждут зрителей красивой сказки о птице счастья.

Работа над «Синей птицей» началась ещё прошлым летом. Режиссёр Никита Шмитько и художник Александра Громова из Санкт-Петербурга начали обсуждать непростую и насыщенную сказочными персонажами пьесу Метерлинка. Премьера должна была состояться весной 2020 года, но из-за пандемии этого не случилось. В театре надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит показать новый спектакль зрителям этой осенью.

Александра Громова и Никита Шмитько знакомы тагильским зрителям по постановке «Пока звучат их голоса» по книге «У войны не женское лицо» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. В той работе нет кукол, это спектакль-эксперимент, в котором задействован весь женский состав театра. Художник Александра Громова признаётся, что уже тогда, в 2015 году, она была восхищена дотошностью бутафоров и технических специалистов, и ей хотелось вернуться в Тагил и сделать интересный кукольный спектакль. Желание исполнилась спустя пять лет.

«В данный момент я работаю с маской феи Берилюны. Это, с одной стороны, головной убор для артистки, с другой стороны, маска на затылке, которая не просто молчаливо и грозно смотрит, она анимированная. Местный волшебник-технолог спрятал пульт управления куклой в светящийся жезл. Вообще это технически сложный спектакль, про каждую декорацию можно рассказать целую историю: здесь что-то прячется, здесь магнитится, отсюда вываливается, стреляет…», — делится Александра Громова.

Фея Берилюна — любимый персонаж режиссёра Никиты Шмитько. Художник и режиссёр преобразовали и наполнили её характеристиками других героев. У феи есть светлая и тёмная сторона, она всё время меняется — она то живой человек, то кукла. В качестве декораций будут использованы плоские акварельные рисунки, задача которых показать волшебный выдуманный детьми мир. На специально купленном для постановки проекторе эти рисунки оживут с помощью сложной видеографики.

«Мы с тагильским театром кукол нашли общий язык, я ставлю здесь четвёртый спектакль. Не в каждый театр хочется вернутся. Здесь мне нравится, какой материал предлагается, как театр относится к работе. “Синюю птицу” не каждый театр финансово потянет. Это большой спектакль, в нём много костюмов, декораций, специально купленный проектор, много людей работают над ним. Для меня это интересно в плане творчества», — признаётся режиссёр.

Средства на сложную постановку были выделены в рамках федерального проекта поддержки театров для детей «Культура малой родины». По количеству и сложности декораций, кукол и костюмов это самый большой спектакль театра кукол, говорит директор театра Татьяна Ткачёва.

«В этот раз мы замахнулись на сложное произведение. Я понимала, что театр должен дорасти до каких-то серьёзных проектов. Здесь интересная видеографика от Дмитрия Пристая из Сочи, музыка написана композитором Алексеем Сидорцевым из Владимира. Интересная хореография, множество интересных решений. Единственный момент, который омрачает наши творческие планы, связан с распространением коронавирусной инфекции — мы очень ждём встречи со зрителями», — говорит Татьяна Ткачёва.